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Samsun'da bir kişi tartıştığı garsonu silahla yaraladı

20.01.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan garson hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gece saatlerinde bir eğlence mekanına giden C.Ç. (45), burada garson olarak çalışan G.T. (20) ile tartıştı.

Mekandan çıktıktan bir süre sonra geri dönen C.Ç, tartışmaya devam ettiği G.T'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı.

G.T, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan C.Ç, emniyete götürüldü.

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Garson Samsun Atakum

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