Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma, silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kültür varlıkları bulmak amacıyla kazı ve sondaj yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası suçundan bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.

Çalışmada ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 16 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

