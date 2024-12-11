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Samsun'da çeşitli suçlardan firari hükümlü yakalandı

AA AA
11.12.2024 09:18
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Samsun'da çeşitli suçlardan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda Atakum ilçesinde yakalanan M.K.'nin (45), hırsızlık, kadına karşı şiddet, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından toplam 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 4 bin 400 lira adli para cezası bulunuyor.

Gözaltına alınan ve adli işlemleri tamamlanan M.K., cezaevine gönderildi.

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Samsun firari

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