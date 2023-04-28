YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da çiftçilere yüzde 75'i hibe olan yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Samsun'da çiftçilere yüzde 75'i hibe olan yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

28.04.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Havza ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Havza Belediye Kültür Merkezi'nde tohum dağıtım töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında Samsun'da 8 ilçede yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacağını söyledi.

Verilen tohumların yüzde 75 hibe olduğunu belirten Sağlam, "Ayçiçeği, dünyada yağlı tohumlar arasında en fazla ekim oranına sahip bitkidir. Kişi başı tüketimine göre de ülkemizde önemli bir ürün. Yağlık ayçiçeği üretiminde çok az da olsa açığımız var. Bu ve benzer projelerle bu açığı da kapatacağız." dedi.

Geçen yılın verilerine göre Samsun'da 213 bin dekar alanda 55 bin ton ayçiçeği rekoltesi bulunduğuna işaret eden Sağlam, "Bunun karşılığında Samsun'da yağlık ayçiçeği üretimine verilen destek yaklaşık 33 milyon lira. Bize bu konuda destek veren Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve çiftçilerimize teşekkür ederim. 2023 üretim sezonunun çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Havza'da son dönemde tarımsal projelerden alınan desteğin arttığını dile getirerek, "Bunda en büyük etken, çiftçimizin gelişime ve yeni ürünlere açık olmasıdır. Belediye olarak her zaman çiftçilerimizin ve çiftçilerimize destek olan kurumlarımızın yanındayız." diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından 121 çiftçiye yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda ekim yapılmak üzere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Programa Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil bir dükkanın manav reyonuna böyle girdi: 1’i ağır 2 yaralıOtomobil bir dükkanın manav reyonuna böyle girdi: 1’i ağır 2 yaralı
Uşak'ta fabrika inşaatında yüksekten düşen usta öldüUşak'ta fabrika inşaatında yüksekten düşen usta öldü
Kütahya'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandıKütahya'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun Havza

Samsun Namaz Vakitleri 28 Nisan Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:30
Öğle
12:37
İkindi
16:27
Akşam
19:35
Yatsı
21:06

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Cuma

Seda eczanesi
Salipazari
Alaçam eczanesi
Alacam
Bahçeler eczanesi
Bafra
Gökben eczanesi
Carsamba
Dörtyol eczanesi
Havza
Bahçelievler eczanesi
Ilkadim
Sevgi eczanesi
Ilkadim
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.