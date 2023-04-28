Samsun'da çiftçilere yüzde 75'i hibe olan yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Havza Belediye Kültür Merkezi'nde tohum dağıtım töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında Samsun'da 8 ilçede yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacağını söyledi.

Verilen tohumların yüzde 75 hibe olduğunu belirten Sağlam, "Ayçiçeği, dünyada yağlı tohumlar arasında en fazla ekim oranına sahip bitkidir. Kişi başı tüketimine göre de ülkemizde önemli bir ürün. Yağlık ayçiçeği üretiminde çok az da olsa açığımız var. Bu ve benzer projelerle bu açığı da kapatacağız." dedi.

Geçen yılın verilerine göre Samsun'da 213 bin dekar alanda 55 bin ton ayçiçeği rekoltesi bulunduğuna işaret eden Sağlam, "Bunun karşılığında Samsun'da yağlık ayçiçeği üretimine verilen destek yaklaşık 33 milyon lira. Bize bu konuda destek veren Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve çiftçilerimize teşekkür ederim. 2023 üretim sezonunun çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Havza'da son dönemde tarımsal projelerden alınan desteğin arttığını dile getirerek, "Bunda en büyük etken, çiftçimizin gelişime ve yeni ürünlere açık olmasıdır. Belediye olarak her zaman çiftçilerimizin ve çiftçilerimize destek olan kurumlarımızın yanındayız." diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından 121 çiftçiye yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda ekim yapılmak üzere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Programa Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç de katıldı.

