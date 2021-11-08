YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Samsun'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

08.11.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Samsun'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Kazım Paşa Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde karşılaştı.

Gruptakiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada H.A. (19) silahla ayağından, iki kişi de darbedilerek yaralandı.

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'si ayakta tedavi edildi, silahla yaralanan H.A, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Taburcu edilen 2 kişinin de aralarında olduğu 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bodrum'da yaz bitmez! Bodrum'da yaz bitmez!
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
Samsun'da ahırda kurutulmaya bırakılmış 7 kilogram esrar ele geçirildiSamsun'da ahırda kurutulmaya bırakılmış 7 kilogram esrar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:07
Öğle
12:23
İkindi
15:04
Akşam
17:30
Yatsı
18:52

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazartesi

Sedef Eczanesi
Ilkadimcanik
Rasathane Eczanesi
Ilkadimcanik
Yasemin Eczanesi
Ilkadimcanik
Limon Eczanesi
Atakum
Gümüş Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.