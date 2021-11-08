Samsun'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Kazım Paşa Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde karşılaştı.

Gruptakiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada H.A. (19) silahla ayağından, iki kişi de darbedilerek yaralandı.

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'si ayakta tedavi edildi, silahla yaralanan H.A, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Taburcu edilen 2 kişinin de aralarında olduğu 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz