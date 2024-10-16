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Samsun’da çıkan yangında iki ev hasar gördü

AA AA
16.10.2024 07:53
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Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında iki evde hasar oluştu.

Samsun’da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Memduhiye Mahallesi Dicle Sokak’ta, İdris Çetin’e ait iki katlı evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede bahçedeki ve yan tarafta bulunan Eyüp Çetin’e ait eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.

İki evi etkileyen yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından söndürüldü.

Maddi hasar oluşan evlerde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Havza

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