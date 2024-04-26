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Samsun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile samanlık ve depo yandı

AA AA
26.04.2024 09:31
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Samsun'un Havza ilçesinde iki katlı ahşap ev ile samanlık ve depo yandı.

Samsun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile samanlık ve depo yandı

Ortaklar Mahallesi'nde Seyfettin Tural'a ait ve kullanılmayan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki samanlık ve tarım aletlerinin bulunduğu depoya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, samanlık ve depo tamamen yandı.

Samanlıkta bulunan yaklaşık 300 balya saman yandı, depoda bulunan tarım aletleri de kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Havza İtfaiye

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