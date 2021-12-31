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Samsun'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

31.12.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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