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Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

18.07.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Golf Sahası yakınındaki kaya dolguların bulunduğu bölgede, su yüzeyinde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, su yüzeyindeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 35 - 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedi sudan çıkardı.

Ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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