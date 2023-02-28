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Samsun'da "Depremzede İletişim Hattı"na 15 günde 5 bin başvuru yapıldı

28.02.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden gelen depremzedeler için açılan "Depremzede İletişim Hattı"na 15 günde 5 binin üzerinden başvuru yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların sağlık hizmetlerinden hızlı şekilde faydalanması ve gerekli durumlarda psikososyal destek alabilmeleri için 15 gün önce "Samsun Depremzede İletişim Hattı"nın faaliyete geçirildiği hatırlatıldı.

Kente gelen depremzedelerin sağlık hizmetlerinde en büyük yardımcısının bu iletişim hattı olduğu aktarılan açıklamada, "Hattımıza 15 günde 5 binin üzerinde başvuru geldi. Samsun'da deprem nedeniyle misafir edilen yaklaşık 20 bin kişi bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Günde ortalama 350 kişinin hattı arayarak sağlık hizmetleri konusunda yardım talep ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelen çağrılara cevap veren görevliler, talep doğrultusunda muayene randevularını oluşturuyor, yerinde muayene gereken durumları tespit ediyor ve gerekli durumlarda hastanelere muayene için naklini sağlıyor. 15 kişilik ekiple her gün 09.00-20.00 saatlerinde '0362 311 25 21-22' numaralı hatlardan hizmet veren hat, ayrıca psikososyal destek taleplerini de değerlendirerek gerekli planlamaları yapıyor. Hastaların yerinde değerlendirilmesi için kurulan Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek çalışma ekipleriyle bu hastalara psikolojik destek verilmesini sağlıyor."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Samsun

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