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Samsun'da dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

25.05.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Samsun'un Atakum ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Körfez Mahallesi’ndeki bir dereye düşen köpeği görenler, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından, merdiven yardımıyla indikleri deredeki köpek yavrusunu çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, itfaiye ekipleri tarafından doğal ortamına bırakıldı.

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