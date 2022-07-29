Samsun'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Serkan Arslan'ın (34) kullandığı 54 B 9775 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Yerli mevkisinde kontrolden çıktı.

Yolun sağındaki bariyerlere çarpan araç, bir şantiyenin bahçesine devrildi.

Kazada, Osman (28) ve Fatma Arslan (60) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile Özlem (23) ve Ali Arslan (57), Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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