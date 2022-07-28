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Samsun'da drift yapan 2 sürücüye para cezası kesildi

28.07.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da drift yapan 2 sürücüye para cezası kesildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, drift yapan 2 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'ndeki kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücünün, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildiği bildirildi.

Sürücülere para cezası kesilerek adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan bu ve benzeri olaylara bundan sonra da asla müsamaha gösterilmeyecek olup, gerekli cezai işlem ve adli süreç tavizsiz yürütülecektir."

Öte yandan drift yapan sürücülerin görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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