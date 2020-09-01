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Samsun'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

SAMSUN HABERLERİ  | 01.09.2020 20:41 | Son Güncelleme

Bafra'da drone destekli operasyonda 17 kilo 525 gram kubar esrar ile 196 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan drone destekli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığı ve yasa dışı ekim ile mücadele kapsamında şüpheliler S.Ü. (36) ile kardeşi M.Ü. (27) takibe alındı.

Gökçeağaç Mahallesi'ndeki ikamet ve eklentilerinde yapılan operasyonda suç unsuruna rastlanmazken evin altında bulunan ormanlık alanda drone destekli yapılan kontrolde 3 ayrı yasa dışı ekim alanı tespit edildi.

Aramalarda 17 kilo 525 gram kubar esrar maddesi ile dikili vaziyette 196 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ü. ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken M.Ü.'nun işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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