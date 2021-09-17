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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

17.09.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 8 zanlıyı tespit etti. Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 2 zanlı, emniyetten salıverildi. Diğer 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan kamu görevlisi Ö.C.T. ile A.İ. ve Y.I. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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