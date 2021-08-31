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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

31.08.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen E.S, O.B, M.B. ve E.E'nin adreslerine operasyon düzenledi.

İkametlerde arama yapan ekipler, 43,60 gram metamfetamin, 168 kapsül sentetik ecza, 14,77 gram sentetik uyuşturucu, 4,74 gram esrar, 2 sentetik hap, esrarlı sigara, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 3 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.

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