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Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili davada karar

SAMSUN HABERLERİ  | 24.07.2020 13:05 | Son Güncelleme

3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan üvey babaanne, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili yargılanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ihmalle ölümüne sebep olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan üvey babaanne Hacer Kurnaz katıldı.

Mahkeme heyeti, iddianameye göre 20 yıla kadar hapis cezası istenilen Kurnaz'ın "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına hükmederek, sanığı 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı, ardından cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini kararlaştırdı.

Öte yandan "fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla tutuklu bulunan üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan S. ve Mesut Y. hakkındaki dosyanın ayrıldığı, ayrı bir davada yargılanacakları, üvey amca Özkan Kurnaz ile H.Ö. hakkında ise takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

- Olay

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ceset parçalarındaki DNA incelemesinde buluntuların Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından 25 Haziran'da gözaltına alınan şüphelilerden üvey babaanne Hacer Kurnaz, "bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ihmalle ölümüne neden olma", üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan S. ve Mesut Y. de "fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Özkan Kurnaz ile H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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