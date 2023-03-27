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Samsun'da "enerji dedektifleri" okulların faturalarında düşüş sağladı

27.03.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakum ilçesindeki ilkokullarda uygulanan "Enerji Dedektifleri Projesi" kapsamında nöbetçi öğrenciler, ders zili çalıp diğer öğrenciler sınıflarına girdikten sonra koridorları ve lavaboları dolaşıp açık lamba veya musluk varsa kapatıyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde uygulanan "Enerji Dedektifleri Projesi" sayesinde okullarda tasarruf sağlandı.

Atakum Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim öğretim yılı başında ilçe genelindeki 25 ilkokulda "Enerji Dedektifleri Projesi" uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda okulda o günün nöbetçi öğrencileri, "Enerji Dedektifleri" olarak ders zili çalıp diğer öğrenciler sınıflarına girdikten sonra koridorları ve lavaboları dolaşıp açık lamba veya musluk varsa kapatıyor, ardından kendileri de derse giriyor.

"TASARRUFU ÖĞRENİYORLAR"

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, AA muhabirine, proje ile tasarruf sağlamanın yanı sıra öğrencilere çevre bilincini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında okul binalarında görevlendirilen öğrencilerin sorumluluk alanındaki enerji kaynaklarını kontrol ettiğini belirten Yetik, "Bu öğrencilerimiz, zil çalıp öğrenciler sınıflarına girdiğinde açık lambaları, açık muslukları kapatıyor. Böylece tasarrufu öğreniyorlar." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULDA ÖĞRENDİKLERİ DAVRANIŞI EVLERİNDE DE UYGULUYOR"

Projeyle çocukların aileleri ve çevrelerine örnek olmalarının sağlanmasının da hedeflediğini anlatan Yetik, "Temel amaçlarımızdan biri tasarruf sağlamak, bunun da faturalara yansıdığını görüyoruz. İlk ay yüzde 5 tasarruf sağladık. Daha sonra her ay yüzde 1'i bulan tasarruf faturalara yansıdı. Bu da bizi mutlu etti. Aynı zamanda çocuklarımız okulda öğrendikleri davranışı evlerinde de uyguluyor. Böylece doğal kaynakların daha uzun süreli kullanımı ve ekonomiye katkıyı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal kaynakların sınırlı olduğuna dikkati çeken Yetik, şunları kaydetti:

"Enerji tüketiminin azaltılması gerekiyor. Doğal kaynakları, ne kadar verimli kullanabilirsek ve bu bilinci nesillerimize kazandırabilirsek, o kadar uzun ömürlü olur. Çocuklarımız da gelecekte yaşanabilir bir dünyaya sahip olabilir. Çocuklarımızda bilinç oluşturduktan sonra lüzumsuz olan ne varsa, bilgisayar, akıllı tahta gibi kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Tüm imkanlarımız çocuklarımız için ama onlarda tasarruf bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Tasarruf sağlanırsa bu imkanlar okulumuza yatırım olarak döner."

Bayındır İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Murat Emir Ata da "enerji dedektifi" olarak herkese örnek olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Lüzumsuz olduğunda lambaları ve muslukları kapatıyoruz. Kaynaklarımız sınırlı çünkü onların sonsuz olmadığını bildiğimiz için önlem alıyoruz. Sadece okulda değil, evimizde de bu önlemleri alarak hem aile hem de devletin bütçesine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

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Samsun enerji tasarrufu

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