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Samsun'da eski hastane binasında çıkan söndürüldü

24.12.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da eski hastane binasında çıkan söndürüldü

Samsun'da eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastane Mahallesi'nde kullanılmayan eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangın sonucu binada hasar oluştu.

Öte yandan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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