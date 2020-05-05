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Samsun'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

SAMSUN HABERLERİ  | 05.05.2020 12:36 | Son Güncelleme

Samsun'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Atakum sahilindeki yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kalırken Çoban İskelesi de vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Atakum Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürerek vatandaşları uyardı.

Kentin normalde kalabalık olan bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve araç hareketliliğinin yaşandığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
"evde kal" koronavirüs Samsun tedbir

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