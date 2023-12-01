Samsun'da evinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda kenevir yetiştiren kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A'nın evinde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelinin evinin odasında iklimlendirme sistemi kurularak saksılarda kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

Evde, 33 kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 61 gram kubar esrar, kenevir yetiştirmede kullanılan çeşitli malzemeler, 22 bin lira ve 55 Gürcistan Larisi nakit para ele geçirildi.

Şüpheli F.A. gözaltına alındı.

