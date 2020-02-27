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Samsun'da evinde ölü bulunan doktor için hastanede tören düzenlendi

SAMSUN HABERLERİ  | 27.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

Samsun'da evinde ölü bulunan doktor için hastanede tören düzenlendi

Samsun'da evinde ölü bulunan kulak burun boğaz uzmanı Oğuz Erdoğan için Havza ilçesinde çalıştığı hastanede tören düzenlendi.

Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen programda, yaşamını yitiren Erdoğan'a rahmet, mesai arkadaşları ile ailesine ise baş sağlığı diledi.

Erdoğan'ın hayat dolu, çevresinde sevilen ve takdir edilen bir doktor olduğunu belirten Yılmaz, "Hayatın insanlara ne getireceği bilinmiyor. Sizlerin acılarını paylaşıyor ve kendisine rahmet diliyorum. Başınız sağ olsun." dedi.

Başhekim Mustafa Keçeci de Erdoğan ile 10 yıldır mesai yaptıklarını anlatarak, "Meslek hayatımda çok doktor tanıdım ama Oğuz Bey'in hekim olarak yeri bende ayrıdır. Onun gibi disiplinli, düzenli, işinde becerikli ve yoğun tempoyla çalışan bir hekime rastlamadım." ifadesini kullandı.

Keçeci, konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu ise haberi büyük üzüntü ile öğrendiğini dile getirerek, "İnsanların en hayırlıları, insanlara hizmet edenlerdir. Oğuz Erdoğan hocamız da buradaki 10 yıllık meslek hayatında hasta ilişkileriyle hoş bir seda bıraktı. Üç aylarda ebediyete doğru bir yolculuğa çıktı." diye konuştu.

Erdoğan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Nurlu tarafından mesai arkadaşlarından helallik alındı ve dua edildi. Erdoğan için daha sonra ailesine verilmek üzere hatıra defteri açıldı.

Havza Devlet Hastanesinde görev yapan 45 yaşındaki Oğuz Erdoğan'dan birkaç gündür haber alamayan yetkililer polisi aramış, Erdoğan dün Atakum ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu. Erdoğan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Havza helallik Samsun

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