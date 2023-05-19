Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü yapıldı

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan grup, İstiklal Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

İzciler tarafından 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açılarak taşındı.

Bando eşliğinde marşların söylendiği, önceden belirlenen yerlerde gösterilerin sergilendiği yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

AK Partiden Samsun milletvekili seçilen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuşmasında, kurtuluş mücadelesinin başladığı çok büyük bir günün kutlandığını söyledi.

"Kurtuluş Savaşı'nın simgesi burası." diyen Muş, "Bugünü unutmayacağız ve bunu sürdüreceğiz. Nesilden nesile bu mücadele aktarılacak. Aynı ruh devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da 19 Mayıs coşkusunu Samsun'da hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Dağlı, Samsun'un etkinliklere gösterdiği ilgiyle tam bir "İlkadım" şehri olduğunu gösterdiğini dile getirerek, etkinliklerin yarın da Atatürk'ün ilk ayak bastığı Tütün İskelesi'nde başlayarak gün boyu coşkuyla süreceğini anlattı.

Etkinliğin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sağanağa rağmen kısa bir konser verildi.

Yürüyüşe, Muş ve Dağlı'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile vatandaşlar katıldı.

