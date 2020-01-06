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  4. Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 22 gözaltı kararı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında ikisi meslekten ihraç asker, 20'si kapatılan askeri okul öğrencisi 22 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında ikisi meslekten ihraç asker, 20'si kapatılan askeri okul öğrencisi 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 22 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü kontörlü/ankesörlü telefonlar mahrem imam Samsun

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