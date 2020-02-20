YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Samsun’da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.02.2020 18:24 | Son Güncelleme

Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığı Üniversite Sorumlusu Mustafa Bayrak, “Ruhi Kılıçkıran, Yusuf İmamoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi neferler hep var olmuş ve daima var olacaktır.

Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığı Üniversite Sorumlusu Mustafa Bayrak, “Ruhi Kılıçkıran, Yusuf İmamoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi neferler hep var olmuş ve daima var olacaktır. Üniversitelerde terörist istemiyoruz” dedi.
Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığı tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsünde 2015 yılında bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu yapılan basın açıklaması ile anıldı. Yapılan açıklamada Çakıroğlu’nun unutulmadığı vurgulandı.
Çakıroğlu’nun terör örgütü tarafından 5 yıl önce şehit edildiğini hatırlatan Alperen Ocakları Samsun Şubesi Üniversite Sorumlusu Mustafa Bayrak, “5 yıl önce bugün Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kampüsünde yüreklerimizi dağlayan acısını her gün, kor alev gibi içimizde hissettiğimiz, gençlik yıllarımızın tarifsiz acısı meydana geldi. Ülkü fidanımız, bayrak sevdalımız, Yusuf yüzlümüz Fırat Yılmaz Çakıroğlu bölücü hainler tarafından şehit edildi. Vatanın her karışı olduğu gibi üniversitelerimiz de Türk milliyetçilerinin odak noktasıdır, göz bebeğidir. Nice vatan evladı üniversitelerimiz de şer odaklarına karşı mücadele etmiş, vatanı böldürmemiş sonucunda şehadet şerbeti içmeyi görev bilmiştir. Ruhi Kılıçkıran, Yusuf İmamoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi neferler hep var olmuş ve daima var olacaktır. Üniversitelerde terörist istemiyoruz. Bu mücadeleyi 20 kişi kalsak da 30 kişi kalsak da bu şerefsizlere vatan hainlerine karşı yürüteceğiz Allah’ın izniyle. Başta Fırat Yılmaz Çakıroğlu olmak üzere bayrak uğruna toprağın kara bağrına düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Emekli olan personellere plaket verildi

Emekli olan personellere plaket verildi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Samsun Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:54
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Ilkadim
Uzar Eczanesi
Ilkadim
Sevinç Eczanesi
Atakum
Çiğdem Eczanesi
Kurupelit
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.