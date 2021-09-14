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Samsun'da genç kadının sezaryenle doğumdan sonra Kovid-19'dan ölmesi

14.09.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ersin Köksal: - "Öğrendiğimiz bilgilere göre hastamız aşısını olmamıştı. Aşı hastalığa karşı elimizdeki en büyük silahlardan bir tanesi"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ersin Köksal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve bebeğini sezaryenle dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybeden Havva Cağcağ'ın (29) aşısız olduğunu söyledi.

Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın 14 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini belirtti.

Genç kadının sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini, bebeğini gördüğünü anlatan Köksal, bebeğin yapılan kontrollerinin ardından 2 Eylül'de taburcu edildiğini aktardı.

Köksal, "Hastamızı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Öğrendiğimiz bilgilere göre hastamız aşısını olmamıştı. Aşı hastalığa karşı elimizdeki en büyük silahlardan bir tanesi. Aşı zamanı gelen herkesin mutlaka olması gerekiyor. Özellikle gebe hastalarda da kadın doğum uzmanları ve Türk Jinekoloji Derneği 12. haftadan sonra aşı yapılmasını öneriyor." dedi.

Köksal, Kovid-19'un kişileri nasıl etkileyeceğinin öngörülemediğini, genç hastaların da çok olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Bu nedenle elimizdeki silahımız aşıyı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Uzmanların önerdiği gibi aşı sırası gelen herkesin aşısını yaptırması gerekiyor." diye konuştu.

Samsun'da gebeliğinin 36. haftasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs teşhisi konulan Cağcağ, tedavi altına alınmıştı.

Solunum sorunları yaşayan genç kadının bebeği, 29 Ağustos'ta sezaryenle alınmış, sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren Cağcağ, doğum sonrası servise çıkarılmıştı. Havva Cağcağ, iki gün sonra solunum sorunu yaşaması üzerine yoğum bakıma alınmış ancak entübe olduktan sonra hayatını kaybetmişti.

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