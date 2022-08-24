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Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

24.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden tatil için Havza'ya bağlı Erikbelen Mahallesi'ne gelen Hikmet D. (56) idaresindeki 55 ADC 118 plakalı hafif ticari araç, Çakıralan Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücünün ablası Şehri M. (67) olay yerinde hayatını kaybetti, Hikmet D. ile Şehri M'nin torunu Pınar O. (9) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Pınar O, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Havza kaza

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