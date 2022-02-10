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Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

10.02.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Vezirköprü-Havza kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı mevkisinde Vezirköprü istikametine seyir halinde olan Hasan Korkmaz idaresindeki 05 KK 539 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 AFZ 754 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Yunus Emre Türkmen (20), Hüseyin Sönmez (17), Nurten Sönmez (15) ve Resul Sönmez (57) yaralandı. Yaralılar Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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