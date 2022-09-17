Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Göksel C. idaresindeki 52 GS 400 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisindeki kavşakta Adem Ç'nin kullandığı 55 KE 679 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ali C, Melek C, Zübeyr Ç, Mustafa Ç, Seyhan Ç. ve Mafiye Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mafiye Ç, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz