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Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

17.09.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Göksel C. idaresindeki 52 GS 400 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisindeki kavşakta Adem Ç'nin kullandığı 55 KE 679 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ali C, Melek C, Zübeyr Ç, Mustafa Ç, Seyhan Ç. ve Mafiye Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mafiye Ç, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

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