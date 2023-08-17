Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde, Kaşif Kavaklı'nın (33) kullandığı 19 HR 743 plakalı otomobil ile Hasan İ. (32) idaresindeki 06 DEB 313 otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki D.İ. (32), H.İ (8), R.E.İ. (8), E.N.İ. (1) ve F.K. (32), E.B.K. (2) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Kavaklı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaşif Kavaklı'nın, Kavak ilçesi Alagömlek Mahallesi Camisi imamı olduğu öğrenildi.

