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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

17.09.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Necati A'nın kullandığı 55 DS 773 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Fakülte Kavşağı mevkisinde aynı istikamette seyreden Kasım A. idaresindeki 55 GR 697 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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