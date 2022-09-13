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Samsun'da ilkokulun yanındaki kullanılmayan lojmanda çıkan yangın söndürüldü

13.09.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da ilkokulun yanındaki kullanılmayan lojmanda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da ilkokulun yanındaki kullanılmayan lojmanda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da bir ilkokulun yanındaki kullanılmayan lojmanda çıkan yangın söndürüldü.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Yenice Sokak'ta bir ilkokulun yanındaki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait boş üç katlı lojmanda, oyun oynayan üç çocuğun yaktığı ateşten dolayı yangın çıktı.

Binadan çıkan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını etrafındaki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından üç çocuk, ifadeleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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