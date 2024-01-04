YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da istiridye mantarı üreten girişimci kadınlar günde 200 kilo ürün alıyor

Samsun'da istiridye mantarı üreten girişimci kadınlar günde 200 kilo ürün alıyor

04.01.2024 11:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Terme ilçesinde uygulamaya konulan Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi kapsamında eğitim alıp üretime başlayan 3 kadın, günde ortalama 200 kilo istiridye mantarı hasat ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile yürütülen Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi kapsamında Terme Belediyesince mantar üretim çadırları yapıldı.

Proje kapsamında Karadeniz Bölgesi'nin ilk mantar kompost tesisi de kurulan Terme'de 7 mantar üretim tesisi oluşturuldu.

Terme Belediyesinin açtığı teorik kursuna katılan, ardından üretim çadırlarında istiridye mantarı üretimi konusunda pratik eğitim verilen Leyla Orman, Gülsüm Kodalak ve Dilek Peçe, yaklaşık 10 ay önce üretime başladı.

Hasat edilen mantarlar çevre il ve ilçelerdeki market ve pazarlarda satışa sunulurken girişimci kadınlar, böylece hem ilçe hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Girişimci kadınlardan Leyla Orman, AA muhabirine, daha önceleri ilçelerinde ve çevre illerde istiridye mantarı kültürü bulunmadığını ancak bugün bölgelerinde bu kültürün oluşmaya başladığını söyledi.

Günde ortalama 200 kilogram istiridye mantarı hasat ettiklerini anlatan Orman, "Bu tesis, Karadeniz Bölgesi'nde sürekli üretim yapan tek tesis olma özelliğine sahip. 7 çadırın bulunması, sürekliliği ve talebe karşılık verme açısından önem taşıyor." dedi.

Üç kadın olarak üretimin tüm aşamalarını kendilerinin gerçekleştirdiklerini vurgulayan Orman, "Mantar yetiştiriciliği bizim için tutku haline geldi. İşinizi severek ve aşkla yaparsanız, zorluklar sizin için engel olmaktan çıkıyor. Bundan sonraki hedefimiz, yolun başında olmamıza rağmen büyük. Terme mantarını sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde dünyaya duyurmak ve ticaretini gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandıHırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı
Van Büyükşehir Belediyesi kadınlar için okuma yazma kursu açtıVan Büyükşehir Belediyesi kadınlar için okuma yazma kursu açtı
Jandarma 579 kilogram dinamit ele geçirdiJandarma 579 kilogram dinamit ele geçirdi
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 5 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:45
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:52

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Cuma

Seda eczanesi
Salipazari
Gülşah eczanesi
Alacam
Deva eczanesi
Carsamba
Engin eczanesi
Ilkadim
Engindeniz eczanesi
Canik
Sihhat eczanesi
Terme
Cedit eczanesi
Asarcik
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.