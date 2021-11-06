Samsun'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Samsun'un Ladik ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gürün Mahallesi Deliktaş mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı, sivil ekip kurdu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, E.G. ve M.Ö.V'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Ladik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaçak kazıda kullanılan jeneratör, delici alet, alan tarama çubuğu, steteskop, 37 metre elektrik kablosu, el feneri ve aydınlatma ampulü ile çok sayıda malzemeye el konuldu.



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