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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıya cezai işlem uygulandı

13.10.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıya cezai işlem uygulandı

Samsun'da ele geçirilen 4 milyon 230 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan E.M. ve T.K'nin ifadelerinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haklarında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan cezai işlem yapılan zanlılar, serbest bırakıldı.

Ekipler, 12 Ekim'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Atakum ilçesi Yenimahalle bölgesindeki bir depoya operasyon düzenlemiş, 4 milyon 230 bin bandrolsüz makaron ile paketler halinde 610 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirmişti.

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