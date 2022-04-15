Samsun'da kadınlara şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Samsun'da mesajlaşma programı üzerinden kadınlara şantaj yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kadınların Telegram'daki fotoğrafları kopyalanıp hesap açılarak başka kişilerle cinsel içerikli sohbet edildiği, ardından bunların fotoğrafların sahibi kadınlara gönderilerek şantaj yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sanal devriye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu belirledikleri şüpheli Emre K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kadınlara, mesajlaşmaların ekran kaydını yaymakla tehdit ederek şantajda bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe, "Kişisel verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma, ölümle tehdit ve şantaj" iddiasıyla tutuklandı.



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