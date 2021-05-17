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Samsun'da kafede kumar oynayan 17 kişi gözaltına alındı

17.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kafede kumar oynayan 17 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da bir kafede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sabah bir kafede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kafeye operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda oyun kartı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Gözaltı Samsun

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