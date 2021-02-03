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Samsun'da kahvehanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye işlem yapıldı

03.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Samsun'da kahvehanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye işlem yapıldı

Samsun'da kahvehanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye işlem yapıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kahvehanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 36 bin lira ceza yazıldı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kahvehanenin açık olduğu bilgisini aldı.

Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, gerçekleştirdikleri denetimde iş yerinin açık olduğunu, içeridekilerin oyun oynadıklarını, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmediklerini belirledi.

Tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kahvehane sahibinin de aralarında olduğu 17 kişiye 36 bin lira ceza uygulandı.

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