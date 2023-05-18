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Samsun'da kardeşi tarafından silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

18.05.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi kardeşi tarafından silahla yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi İskele Caddesi'nden E.K. (30) ile kardeşi E.K. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.K. (30) silahla ateş ederek kardeşini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralı E.K, kaldırıldığı 19 Mayıs Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri söz konusu bölgede mermi çekirdeği aradı. Ekipler mermi çekirdeğini komşunun aracına isabet etmiş olarak buldu.

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