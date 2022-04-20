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Samsun'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

20.04.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun Terme ilçesinde, kereste imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarlı Mahallesi'nde, A.E'ye ait kereste imalathanesinde, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, iş yerindeki keresteler ve imalathane kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 100 bin liralık hasarın oluştuğu yangınla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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