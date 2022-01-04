Samsun'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi gösterime girdi

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini, Samsun'da üniversite öğrencileri ilgiyle izledi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizatörlüğünde bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterime giren filmi üniversite öğrencileri ücretsiz, ellerinde Türk bayraklarıyla seyretti.

"İyi ki Varsın Eren" pankartı açan öğrenciler, filim esnasında duygulu anlar yaşadı.

Filmi izleyenler arasında yer alan Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hiçbir şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül yavrumuz ile şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatının anlatıldığı ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmini üniversite öğrencilerimizle birlikte izledik. Hep birlikte hüzünlendik, gözyaşlarımızı tutamadık." dedi.

Kasapoğlu, üniversite öğrencilerine milli duygular aşılamak için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek "Bu vatanda 15 yaşındaki bir çocuğun da neler yapabileceğini anlatan filmin üniversite öğrencilerimizin gönül dünyalarına dokunmasını istedik. Yaşın bir önemi yok. Her yaştan insanın ülkesi için çok önemli işler yapabileceğini onlara gösterdik. Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencilerimizin hepsinin bu filmi izlemesini istiyoruz. İçi vatan ve millet sevgisiyle dolu olan Eren Bülbül evladımızın ve Astsubay Ferhat Gedik'in hayatının gençlerimizin yaşamında onlara yol göstericisi olmasını istiyoruz." diye konuştu.

