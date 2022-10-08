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Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

08.10.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, yaşamını yitirdi.

Yeşilpınar Mahallesi'nde Avni Yıldızbaş'ın bahçesinde kestiği ağaç üzerine devrildi.

Yıldızbaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

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