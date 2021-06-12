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Samsun'da kısıtlamasız ikinci cumartesi günü piknik alanlarında yoğunluk yaşandı

12.06.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kısıtlamasız ikinci cumartesi günü piknik alanlarında yoğunluk yaşandı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde çok sayıda kişi piknik, mesire, oyun alanları ile parkları doldurdu.

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar, kent merkezindeki Batıpark ve Doğupark Piknik Alanı'na akın etti.

Semaverde çay demleyenler gönüllerince eğlendi. Çocuklar ise alandaki parkta futbol ve basketbol oynayarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Bazı kişiler sahil kenarından yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları ise at arabasıyla gezinti yapmayı tercih etti.

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İmsak
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Sabah
04:54
Öğle
12:40
İkindi
16:40
Akşam
20:15
Yatsı
22:07

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cumartesi

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