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Samsun'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 70'in üzerinde hasta taburcu edildi

SAMSUN HABERLERİ  | 16.04.2020 14:10 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç: - "Pandemi hastanemizde yürütülen titiz ve özenli mücadele sayesinde şimdiye kadar 70'in üzerinde yeni tip koronavirüs hastası tedavileri tamamlanarak taburcu edildi"

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 70 kişinin tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile yürütülen mücadelede tıbbi, fiziksel ve teknolojik imkanları, yoğun bakım üniteleri ve 2 bin 500 kişilik sağlık ordusuyla Orta Karadeniz Bölgesi'ne hizmet verdiklerini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin pandemi hastanesi ilan edildiğini hatırlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Hastanemizde yürütülen titiz ve özenli mücadele sayesinde şimdiye kadar 70'in üzerinde yeni tip koronavirüs hastası tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Hastanemiz hem tıbbi malzeme altyapısı, hem fiziki, teknik altyapısı hem de bu mücadeleyi en ön saflarda yürüten, alanında uzman ve deneyimli 2 bin 500 sağlık kahramanıyla Türkiye'nin bu konuda en yetkin ve güvenli hastanelerinden biri olarak öne çıkmaktadır."

Oruç, yürütülen mücadelenin yüküne rağmen kurumda poliklinik ve yoğun bakım hizmetlerinin devam ettiğini, acil ameliyatların sürdüğünü, inme merkezi, anjiyo ünitesi gibi nitelikli hizmetlerin aksamadan verildiğini de aktardı.

"Bu zor dönemdeki başarılı hizmetin tamamen fedakarca görev yapan sağlık kahramanları sayesinde gerçekleşmektedir." diyen Oruç, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarımızın adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı gibi yürüttüğü mücadelenin önemi gelecekte daha da iyi anlaşılacak ve nesiller boyu unutulmayacaktır, onlara bu fedakarlıklarından dolayı ne kadar teşekkür etsek yeterli olmaz. Sağlık çalışanlarımızın bu fedakarlığına karşılık Samsunlulardan tek isteğimiz gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, sadece dışarıda değil evlerinde de izolasyona ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek hareket etmeleridir."

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ise hastalığın ortaya çıktığı günlerde tesiste ilk etapta ivedilikle tam izolasyon uygulamasına geçtiklerini vurguladı.

Hastanede koronavirüs hastalarına özel bir karşılama, takip ve tedavi süreci kurduklarını, normal polikliniklerin dışında pandemi poliklinikleri açtıklarını belirten Doç. Dr. Ahmet Şen, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman konusunda ise hiçbir sıkıntısının olmadığını aktardı.

Tek kişilik odalarda kalan hastalarla sağlık çalışanlarının temasını tedavi süreçleri dışında sınırlandırdıklarını da anlatan Şen, "Hasta oda kapılarını sürekli kapalı tutuyoruz. Sağlık çalışanları tedavi öncesi arayıp bilgi verdikleri hastaların koruyucu ekipmanları takmalarından sonra hastanın yanına giderek takiplerini gerçekleştirmekte ve hastaların kirli eşyaları bile hastane dışına çıkmasına izin verilmeden katı bir izolasyon yapısı ile dezenfekte edilmektedir." dedi.

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koronavirüs Kovid-19 Pandemi Samsun taburcu Tedavi

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