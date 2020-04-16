Samsun'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 70'in üzerinde hasta taburcu edildi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 70 kişinin tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile yürütülen mücadelede tıbbi, fiziksel ve teknolojik imkanları, yoğun bakım üniteleri ve 2 bin 500 kişilik sağlık ordusuyla Orta Karadeniz Bölgesi'ne hizmet verdiklerini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin pandemi hastanesi ilan edildiğini hatırlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Hastanemizde yürütülen titiz ve özenli mücadele sayesinde şimdiye kadar 70'in üzerinde yeni tip koronavirüs hastası tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Hastanemiz hem tıbbi malzeme altyapısı, hem fiziki, teknik altyapısı hem de bu mücadeleyi en ön saflarda yürüten, alanında uzman ve deneyimli 2 bin 500 sağlık kahramanıyla Türkiye'nin bu konuda en yetkin ve güvenli hastanelerinden biri olarak öne çıkmaktadır."

Oruç, yürütülen mücadelenin yüküne rağmen kurumda poliklinik ve yoğun bakım hizmetlerinin devam ettiğini, acil ameliyatların sürdüğünü, inme merkezi, anjiyo ünitesi gibi nitelikli hizmetlerin aksamadan verildiğini de aktardı.