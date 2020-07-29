Samsun'da Kovid-19 vakalarının çoğu "aile gruplarında bulaşıyor"

Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 4'te 3'ünün düğün, cenaze, ev ziyaretleri gibi kalabalık aile gruplarının bir araya gelmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde aile içi virüs yayılım riski konusunda uyarılarda bulundu.

Ev ziyaretlerine giden misafirlerin, bir araya geldiklerinde sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarına uygun davranmaları gerektiğine işaret eden Oruç, "Samsun'da şimdiye kadar görülen her 4 koronavirüs vakasından 3'ü düğün, cenaze, ev ziyareti gibi kalabalık aile gruplarının bir araya gelmesinden kaynaklanmaktadır. 'Yakınımızdır, akrabamızdır, bir şey olmaz, zaten hep bir aradayız, virüs yakın akrabamdan mı geçecek, ailemle bayramlaşırken neden maske takayım, zaten birbirimizi özlemişiz şimdi sosyal mesafe mi olur' düşüncesinin vaka sayısının artmasından başka bir sonucu yoktur." ifadesini kullandı.

Samsun'daki vakaların yüzde 70'inin akrabaların tedbirlere dikkat etmeden bir arada zaman geçirmesinden ortaya çıkan aile içi bulaş olduğunu vurgulayan Oruç, aile içinde virüsün yayılımının engellenmesinin Kurban Bayramı'nda en çok dikkat edilmesi gereken konular arasında bulunduğunu belirtti.