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Samsun'da Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor

24.07.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve tatil dönüşü için yola çıkanlar, Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ve tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, bayram tatilinin sona yaklaşmasıyla dönüş için yola çıktı.

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Samsun'un Havza ilçesindeki kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Samsun-Ankara kara yolunda birkaç gündür devam eden yoğunluk, özellikle tatilin sona ermeye yaklaşmasıyla arttı.

Trafiğin yoğunlaştığı Havza'da Otogar Kavşağı gibi geçiş noktalarında polis ekiplerince önlem alındı.

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