Samsun’da Kurban Bayramı tedbirleri

Samsun Valiliği tarafından, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için ilave tedbirler alındı.

Samsun Valiliği, Kurban Bayramı tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimizde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için ilimiz merkez ve ilçelerindeki mevcut emniyet ve trafik tedbirlerine ilave olarak aşağıdaki uygulama ve tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda; Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren il merkezi polis sorumluluk bölgesinde bulunan 2 adet kurban satış yerinde motorize ekipler görevlendirilmiştir. Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte para olaylarına karşı, Asayiş Şube Müdürlüğünce hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı ekipler görevlendirilmiştir. Havaalanı, gar ve terminal gibi yerlerde, kalabalık olan alış veriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddelerde ile mezarlıklarda; bayram öncesi 19 noktada, bayram süresince 15 noktada yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirilerek emniyet tedbirleri artırılmıştır. Ankara yolu, Sinop yolu ve Ordu yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere 24 saat esasına göre personel görevlendirilmiştir. Şehir içinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı;

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, gündüz 17 ekip, 5 radar, 1 drone; gece 16 ekip, 4 radar, görevlisiyle bayram süresince tedbir alacaktır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, gündüz 18 ekip, 9 şahin ve 1 radar, 1 drone, 8 noktada yaya ekip; gece 12 ekip ve 1 radar, 2 şahin ile mezarlıklara, şehirlerarası otobüs terminaline, bayramlaşma yerlerine ve yoğun kavşaklara yaya personel görevlendirilerek trafik tedbirleri alacaktır. Bayram namazı süresince görevlendirilen 39 ekip cami tedbirlerinde görev yapacaktır. Bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara 23 özel ekip görevlendirilmesi planlanmaktadır” denildi.

Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca alınan tedbirleri ise şöyle sıraladı:

“Beş günlük bayram süresi boyunca 236 asayiş ekibi, 3 motosikletli huzur timi, 107 trafik timi, 5 Jasat timi, 5 TEM unsuru, 5 KOM unsuru, 10 İsth.uns., 5 köpek unsuru olmak üzere toplam 376 tim ve unsur, 1285 personel ile 35 sivil araç 1 zırhlı araç, 318 devriye müdahale aracı, 6 motosiklet olmak üzere toplam 360 araç ile görev yapılacaktır. Mahalle meydanları, umuma acık istirahat ve eğlence yerleri, kurban satış alanları ile mezarlıklarda; bayram öncesi ve bayram süresince yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirilerek emniyet tedbirleri artırılmıştır. Sinop yolu, Ordu yolu, Ankara yolu ve Taşaova yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere personel görevlendirilmiştir. Trafik Şube Müdürlüğünce; Kurban Bayramı tatili süresince 28 jandarma trafik timi ile 3 motorlu jandarma trafik timi olmak üzere toplam 31 jandarma trafik timi ile 7 hız tespit radarı ve 5 drone vasıtasıyla gerekli trafik tedbirleri alınacaktır. Halkımızın huzur ve güven ortamında Kurban Bayramı’nı geçirmelerini sağlamak için tedbirler artırılarak en üst düzeyde çalışmalar devam edecektir. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı, toplum sağlığının riske atıldığı durumlar için Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından gerekli tedbirler yazılmış, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereği idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın halkın huzuru ve güven ortamını bozacak davranışlarla karşılaşması halinde, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesini bekliyoruz.”

