YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

03.10.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'da park halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Canik ilçesi Hacı İsmail Mahallesi'nde 4 arkadaş, park ettikleri minibüsün içinde otururken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından araca tüfekle ateş edildi.

Saldırıda Hakan Ateş (18), Şükrü K. ve Batuhan E. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ateş, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseli kızlar birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştuLiseli kızlar birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Gece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldıGece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldı
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandıSamsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı

Samsun Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:26
Öğle
12:29
İkindi
15:44
Akşam
18:21
Yatsı
19:41
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.