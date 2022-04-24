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Samsun'da miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi ölü

24.04.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akrabası tarafından vurularak öldürülen kişinin daha sonra ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kavgasında silahla vurulan kişinin daha sonra ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Yukarı Kavacık Mahallesi'nde yaşayan Bilhan Ö. (44) dün telefonda akrabası K.B. (62) ile miras yüzünden tartıştıktan sonra evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Bilhan Ö'den haber alamayan ailesi Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Karakol Komutanlığından yardım istedi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) başlattıkları soruşturma kapsamında K.B. ile oğulları A.B. (38) ve H.B'yi (35) gözaltına aldı.

K.B. ifadesinde, Bilhan Ö. ile aralarında miras davası olduğunu buluştuktan sonra kavga ettiklerini belirterek, Bilhan Ö.'yü silahla vurarak öldürdüğünü, daha sonra da oğullarıyla Durusu Mahallesi Karakiraz mevkisinde ormanlık alana gömdüklerini anlattı.

Belirtilen alanda yapılan aramada Bilhan Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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