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Samsun'da "Müsilaj Operasyonu"nda 3 şüpheli yakalandı

26.05.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "Müsilaj Operasyonu"nda 3 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik olarak 16 ilde "Müsilaj" adı altında gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince söz konusu operasyon çerçevesinde il genelinde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin kent merkezi ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 zanlıdan 3'ü gözaltına alındı, yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adıyla operasyon başlatılmış, 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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